Siracusa, attività del santuario della Madonna delle Lacrime in vista dell'8 dicembre

Fine novembre e inizio dicembre con una intensa attività ecclesiastica al Santuario della Madonnina delle Lacrime. Ecco il calendario degli eventi religiosi

28 novembre 2023 | Adorazione Eucaristica presso la Casa del Pianto

Martedì 28 novembre 2023, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, presso la Casa del Pianto di via degli Orti n.11, si svolgerà l’Adorazione Eucaristica per chiedere il dono della Pace nel mondo e nelle relazioni interpersonali.

29 novembre 2023 | Pellegrinaggio Mariano mensile

Mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 17.00, si terrà il consueto pellegrinaggio mensile dalla Casa del Pianto di via degli Orti n.11 al santuario, dove – alle ore 18.00 – sarà celebrata la Santa Messa che si concluderà con la Supplica alla Madonna delle Lacrime e l’Atto di Affidamento.

1 dicembre 2023 | Benedizione edicole votive della Madonna delle Lacrime

Venerdì 1 dicembre 2023, alle ore 8.00, in via degli Orti, l’Arcivescovo, Mons. Francesco Lomanto, benedirà l’edicola votiva posta fuori dalla Casa Lucca – dove fu esposta la Madonnina durante i giorni della Lacrimazione. La nuova immagine della Madonnina, stampata su carta papiro, è stata donata dall’imprenditore Pippo Tarascio, mentre il Salvatore Medas ha restaurato il supporto in legno che custodisce il quadretto. Alle ore 8.30, poi, l’Arcivescovo Lomanto celebrerà la Santa Messa nella Casa del Pianto, dove verrà esposta alla venerazione dei fedeli la Reliquia di San Giovanni Paolo II, donata dal Card. Stanisław Jan Dziwisz (segretario particolare del Santo Pontefice).

Alle ore 10.00, infine, l’Arcivescovo Lomanto si trasferirà all’ingresso di Siracusa nord all’altezza della prima rotonda di Viale Scala Greca, dove benedirà l’edicola votiva che presenta una copia della Madonna delle Lacrime.

L’edicola votiva è stata realizzata per iniziativa di Mons. Michele Giansiracusa collaborato da cittadini di Siracusa, coordinati dai coniugi Salvatore Medas e Anna Maria Albanese, i quali hanno inteso riproporre una antica postazione dove era collocato un quadretto della Madonna delle Lacrime che accoglieva quanti giungevano a Siracusa.

Il rettore del Santuario esprime grande apprezzamento verso i fedeli e i devoti che con gesti di grande amore verso la Madonna delle Lacrime, ne divulgano il messaggio di tenerezza.

7 dicembre 2023 | Celebrazione cittadina Anno Mariano in Santuario

Giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 18.00, in Santuario, l’Arcivescovo Lomanto presiederà la Santa Messa di ringraziamento per i doni dell’Anno Mariano nel 70mo anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa.

Al termine della Celebrazione, l’Arcivescovo pregherà con l’Atto di consacrazione al Cuore Immacolato e Addolorato della Madonna delle Lacrime.

Si ricorda, altresì, che in tutte le Chiese della Diocesi, giorno 8 dicembre 2023, si chiuderà l’Anno Mariano. In tale giorno, tutte le famiglie sono invitate a raccogliersi in preghiera per consacrarsi alla Madonna delle Lacrime per invocare la protezione e la benedizione del Signore.