Punta Cugno, sopralluogo dei tecnici per sistemare la strada

“Domani, martedì 28 novembre, tecnici del Libero Consorzio e del Genio Civile di Siracusa saranno sulla ex Ss114 all’altezza di Punta Cugno per avviare l’iter che preveda uno studio geologico al fine di individuare le soluzioni che possono garantire la perfetta riuscita della sistemazione del tratto stradale e quindi la restituzione permanente all’uso pubblico della strada”. È il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, ad annunciare il sopralluogo sull’arteria che rappresenta un importante snodo nel contesto dell’area industriale e del porto commerciale, asse di collegamento verso il centro urbano di Augusta. “Dopo le numerose istanze da parte dei cittadini e del sindaco di Augusta, con cui è avviata una fitta interlocuzione – sottolinea -, ho chiesto e ottenuto dal Dipartimento Regionale la massima attenzione. Cerchiamo una soluzione celere ma che duri nel tempo perché non possiamo permetterci questi continui problemi”