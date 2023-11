Furto al Comune di Cinisi, tre giovani denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno denunciato due 21enni e un 23enne, residenti a Cinisi, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato commesso in concorso. Il 13 novembre, alcune persone si erano introdotte all'interno dei locali dell'Ufficio Tributi del Comune di Cinisi, e di un magazzino adiacente, impadronendosi di 2 pc, 4 monitor, una troncatrice elettrica, 3 catene per chiusura motocicli-ciclomotori e 3 estintori. I Carabinieri della Stazione di Cinisi, con grande tempestività, hanno acquisito elementi info-investigativi in un brevissimo lasso di tempo. Questo ha consentito agli investigatori di identificare i possibili autori e risalire ai luoghi di custodia della refurtiva.

Nel corso di 2 perquisizioni domiciliari, effettuate già il giorno successivo rispetto al furto, il 14 novembre, sono stati così rinvenuti i due pc, i quattro monitor, le tre catene e i tre estintori. I materiali elencati sono stati riconosciuti e riconsegnati all'amministrazione comunale di Cinisi.