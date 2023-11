Chiaramonte, ciclista coinvolto in incidente tra due auto: è in prognosi riservata

Un ciclista è ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania in prognosi riservata per essere stato coinvolto in un incidente stradale verificatosi intorno alle 13 a Chiaramonte Gulfi, in contrada Roccazzo. Per cause da accertare si sono scontrate una Peugeot 106 e una Volkswagen Golf : una delle due auto ha investito il ciclista che è stato soccorso dal personale del 118 e, quindi, trasportato in eliambulanza al Garibaldi di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia locale di Chiaramonte.

(Foto di Franco Assenza)