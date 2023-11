Calcio. Atletico Siracusa, sconfitta ininfluente a Priolo

L’Atletico Siracusa perde contro la squadra B del Priolo una gara ininfluente ai fini della graduatoria visto che ha incontrato una formazione che partecipa al campionato di Terza Categoria come fuori classifica. Al comunale di San Focà, gli ospiti chiudono in vantaggio di 3 reti il primo tempo con marcature di Gallo, Kanwi e Marano ma nella ripresa subiscono la rimonta dei padroni di casa, che vanno a bersaglio 4 volte, conquistando la vittoria. Unica vera nota stonata l’espulsione di Marano. Ha perso anche la squadra under 17, battuta con il punteggio di 2-1 in trasferta dalla capolista Canicattinese.

Sabato scorso al camposcuola “Pippo Di Natale” si sono affrontate la squadra maschile (MR Simone Atletico Siracusa) e quella femminile (Le Terribili Gladiatrici) dell’Atletico Siracusa per un derby tutto in famiglia nel campionato Esordienti CSI a 7. La gara si è conclusa con la vittoria 8-6 delle ragazze. Prima dell’inizio della partita, il responsabile tecnico Daniele Greco ha chiesto ai genitori presenti di raggiungere il terreno di gioco per tenere un breve momento di riflessione in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Sono stati distribuiti dei fogli ai genitori e ai piccoli calciatori e calciatrici, riportanti il numero telefonico antiviolenza 1522 e alcune frasi come “Abbassiamo la testa solo per toglierci le scarpe”. Poi a parlare è stato solo il campo con la vivace sfida in famiglia tra le due squadre dell’Atletico Siracusa.