Autostrada Siracusa-Gela, Abbate (DC): il 7 dicembre apre il tratto fino a Modica

Dopo una serie di annunci e smentite che hanno relegato la notizia nell'angolo riservato alle storie farsesche, arriva una informazione che sembra dare un segnale rassicurante sull'apertura del tratto Ispica-Modica dell'autostrada Siracusa-Gela che, vale la pena ricordarlo, avrebbe dovuto essere completata nel 1973. A distanza di mezzo secolo, l'opera è completata a metà considerando, appunto, il tratto fino a Modica che, come afferma in un post su Facebook il parlamentare regionale della DC, Ignazio Abbate, sarà inaugurato giovedì 7 dicembre. A tagliare il nastro sarà il presidente della Regione, Renato Schifani che, subito dopo, si trasferirà a Modica per dare ufficialmente in via alla kermesse di ChocoModica.

"Siamo consapevoli – ha dichiarato l’onorevole Abbate – che c’è ancora tanto da fare per completare un’infrastruttura in costruzione da decenni per cui non saremo là a festeggiare ma semplicemente a rallegrarci per un risultato raggiunto a un anno dall’insediamento di questo Governo. Ci tengo a complimentarmi con il Presidente e con l’Assessore Aricò per l’egregio lavoro svolto”.

Risolto, dunque, il problema del taglio del nastro e della paternità dell'annuncio sul completamento dei lavori. Adesso bisogna lavorare per gli altri chilometri che restano da realizzare fino a Gela. Nella speranza che non debbano passare altri 50 anni per arrivare fino a Gela.