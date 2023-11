Siracusa, accusata di rapina evade dai domiciliari: presa dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato una donna di 34 anni del luogo per evasione dagli arresti domiciliari.

La donna era stata arrestata per rapina e resistenza a Pubblico ufficiale e posta ai domiciliari, ma durante i controlli dei militari è stata rintracciata fuori dalla propria abitazione.

L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata ricondotta ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.