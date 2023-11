Tassa sui rifiuti, Paolo Romano: "A Cassibile 200 famiglie in difficoltà"

Il consigliere comunale di Siracusa, Paolo Romano, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Alessandro Di Mauro ed al sindaco, Francesco Italia, si dice preoccupato per l'aumento delle tariffe sulla spazzatura che riguardano la frazione di Cassibile. Romano scrive:"Sono a conoscenza dell'importanza di promuovere una gestione più efficiente dei rifiuti e di ridurre la quantità di indifferenziato in discarica, ma vorrei sollevare una preoccupazione riguardante le famiglie più vulnerabili della nostra comunità. A Cassibile - scrive Paolo Romano - oltre 200 famiglie comprendenti anziani, malati, portatori di handicap e neonati producono consistenti quantità di rifiuti indifferenziati a causa dell'uso di pannolini e pannoloni. Il nuovo metodo di calcolo basato sull'indifferenziato potrebbe penalizzare notevolmente queste famiglie. Pertanto, vorrei proporre la possibilità di dotare queste famiglie di uno sconto speciale sulla tariffa puntuale dei rifiuti o di fornire loro contenitori a parte per il corretto conferimento dei pannolini e pannoloni. Questo - conclude Romano - consentirebbe di affrontare le specifiche esigenze di queste famiglie, garantendo al contempo il successo degli obiettivi generali della nuova politica sui rifiuti. Sono certo che l'amministrazione locale tiene a cuore il benessere di tutti i suoi cittadini e spero che si possa trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutte le parti coinvolte".