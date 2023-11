Dimensionamento scolastico, a Rosolini ne fanno una questione di Stato

Il piano di dimensionamento scolastico, a Siracusa e provincia prevede il taglio di dieci istituti. La questione sta creando in tutti i Comuni italiani 'veleni' e polemiche. A Rosolini ieri sera si è addirittura tenuto un consiglio comunale aperto per difendere l'autonomia dell'Istituto Sant'Alessandra. All'assise hanno partecipato principalmente gli addetti ai lavori, dirigenti, insegnati, personale Ata . La legge è chiara : una scuola che è al di sotto della soglia dei 900 iscritti, come previsto dalla normativa nazionale, dovrà confluire in un’altra. Al Sant'Alessandra sono poco più di 700 e la questione è diventata un fatto politico.

Per gli studenti non cambia nulla, visto che le ore di lezione resteranno quelle e, salvo problemi di staticità, dell'edificio, ma non è il caso del Sant'Alessandra, dove l'amministrazione Spadola h fatto investimenti importanti, non cambieranno sede o subiranno trasferimenti.

Quello che cambierà riguarderà la direzione dell’istituto unico, perché non potranno esserci due presidi a comandare, ce ne sarà solo uno. Il sindaco di Rosolini ha detto a più riprese che la scuola in questione deve mantenere l'autonomia.

"In un momento dove il territorio cresce, anche grazie alle periferia, non si può pensare di togliere l'autonomia al Sant'Alessandra che negli ultimi cinque anni ha fatto registrare un incremento di iscrizioni. Si è passati da 590 agli attuali 716. Con numeri alla mano - dice Spadola - abbiamo presentato una relazione alla Regione siciliana ed al Libero Consorzio di Siracusa. Subito dopo, alla fine di ottobre, si è tenuta un'assemblea all'ex Provincia regionale, dove è stato deciso di creare una Commissione per affrontare la questione del dimensionamento scolastico formata da 7 sette sindaci su 21 della provincia di Siracusa. Ho delegato il sindaco di Noto, Corrado Figura che mi aveva anticipato che avrebbe garantito la difesa dei territori, di Noto e Rosolini. Non voglio credere che abbia agito in malafede. A fare parte di quella Commissione c'erano anche i sindaci di Floridia, Marco Carianni e quello Di Augusta, Giuseppe Di Mare che hanno perduto l'autonomia di due istituti". Il sindaco prosegue che bisogna "agire nella legalità, perchè c'è un decreto firmato e una normativa nazionale da rispettare". "Il mio rammarico per il Sant'Alessandra è quello che negli ultimi 5 anni c'è stata una mole di lavoro e di sacrifici da parte dei dirigenti e del personale Ata per incrementare le adesioni. Chi ripagherà questi uomini e donne del loro lavoro? Non è ammissibile fare tagli all'Istruzione ed alla Sanità, come fece il governo Monti con la spending reviev".

In aula intervengono i consiglieri di opposizione, Marta Di Grande, Saro Cavallo, Piergiorgio Gerratana, e Tino di Rosolini che sulla difesa dell'autonomia del Sant'Alessandra, ne fanno una 'ragione di Stato'. Di Rosolini dice addirittura che il Consiglio dovrebbe restare convocato in seduta permanente. Poi tocca ai due parlamentari regionali di fazioni opposte intervenire, Riccardo Gennuso (Forza Italia) e Tiziano Spada del Pd.

"Sono contento di vedere stasera uniti i consiglieri di maggioranza e opposizione per uno scopo nobile. Questa è alta politica. Su temi come la scuola e la sanità non c'è scontro politico che tenga. La dimostrazione è la presenza in quest'aula del mio collega Tiziano Spada che è del Partito democratico e che se domani dovesse avere bisogno nella sua Floridia che ha il nostro stesso problema, io sarò a disposizione per cercare di capire se questo dimensionamento è corretto o meno. I sono contrario ai dimensionamenti, però abbiamo una norma dettata da parametri nazionali ed è giusto che venga applicata su tutto e su tutti e non a convenienza. Poi se si tratta di un discorso per dimostrare chi comanda in provincia di Siracusa, questo è un altro discorso". Poi Gennuso tira fuori l'asso dalla manica: "Ho visto che sul dimensionamento sono state fatte delle porcherie. Basta guardare l'elenco e trovi un Circolo didattico di Avola, salvato. L'assessore regionale (Mimmo Turano) mi ha garantito che ci sono due possibilità: al 10% il dimensionamento del Sant'Alessandra ed il 90% che resterà una scuola autonoma".

Durissimo l'intervento di Tiziano Spada: "Al contrario del mio collega Gennuso non sono soddisfatto del fatto che al 90% il Sant'Alessandra resterà immutato, scuola di cui mi onoro di essere docente (in aspettativa). Io stasera sono incazzato perchè l'ingerenza della politica sta distruggendo non soltanto la scuola ma anche la Sanità ed altri settori all'interno della nostra provincia. Quello che è accaduto a livello provinciale spero non accada più, ovvero che la politica abbia deciso chi e cosa dimensionare al di là di quelli che sono stati i criteri indicati dall'assessorato regionale ma anche dal Ministero. E' inaccettabile che vengano salvato dei Cirdcoli didattici che in teoria non dovrebbero più esistere. Non è possibile accorpare scuole con 700 alunni ad altre che ne hanno seicento. Oggi sono qui a manifestare la vicinanza ed annunciare battaglia in provincia di Siracusa che sta subendo soprusi come sta avvenendo in questo momento". Per Spada in questa situazione nessuna responsabilità da parte dei sindaci