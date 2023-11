Ars boccia il Bilancio consolidato della Regione: la maggioranza va sotto

Bocciato il bilancio consolidato della Regione, col governo che va sotto: 28 i voti contrari all'ordine del giorno, 28 quelli favorevoli; il regolamento parlamentare prevede che se la votazione finisce pari prevale il voto contrario.

L'aula si è espressa in modo palese, come richiesto dal Pd.

Prima della votazione, i deputati dell'opposizione, intervenendo in aula, avevano contestato al governo di volere procedere in modo troppo spedito con la votazione della manovra finanziaria al vaglio delle commissioni di merito, annunciando ostruzionismo e chiedendo l'applicazione del regolamento per il rispetto dei tempi.

Solo in I commissione stamani sono stati presentati da Pd, M5s e ScN circa 1.800 emendamenti alla manovra.