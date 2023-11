Reggio Calabria, ubriaco picchia moglie e figlie: 2 arresti per maltrattamenti

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Reggio Calabria per maltrattamenti in famiglia. Gli interventi sono avvenuti in flagranza di reato e nati a seguito di segnalazioni al numero di emergenza 113. Nel primo caso sono stati tre minori, figli di una donna a richiedere l'intervento della polizia, segnalando una situazione di pericolo per la propria madre. Il personale delle Volanti, dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto ha raggiunto tempestivamente l'abitazione della vittima che ha riferito di essere stata picchiata dal marito il quale, ubriaco, non voleva che andasse a lavorare, impedendole di uscire di casa. Dalla strada gli agenti hanno visto sul balcone dell'appartamento tre bambine che gridavano loro "venite, venite siamo qui" ed una di loro mostrava un foglio bianco con la scritta in arancione 'help'. Raggiunto l'appartamento i poliziotti hanno individuato e identificato l'uomo, che ha già scontato una misura di divieto di avvicinamento alla moglie, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcool. La donna ha denunciato quindi le violenze del marito. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, è stato trasferito in carcere. Il secondo arresto in flagranza, è stato eseguito nei confronti di un 38enne responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in danno della compagna di 27 anni, mamma di due bambini, di 2 e 6 anni. La vittima ha raccontato al personale delle Volanti di essere stata aggredita poco prima dal compagno. Dopo essere riuscita a svincolarsi ha chiesto aiuto uscendo di casa. A questo punto l'uomo è scappato a bordo della sua autovettura e successivamente rintracciato dalla polizia. Agli agenti la donna ha raccontato di ripetute violenze e costrizioni fisiche e psicologiche. In ultimo, giorni fa, mentre la donna guardava in televisione un programma in cui si parlava della vicenda di Giulia Cecchetin, il compagno le ha detto che invece di guardare certe trasmissioni avrebbe dovuto pensare a quello che lei fa e che magari la prossima sarebbe stata lei. L'uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia ed anche per lui si sono aperte le porte del carcere.