Domeniche al Museo, il 3 dicembre visite guidate alla zona archeologica di Kamarina

Domenica 3 dicembre si rinnova l’appuntamento con l’iniziativa “Domeniche al Museo con AGT Ragusa”. L'evento, patrocinato del Parco Archeologico di Kamarina – Cava Ispica, prevede delle visite guidate a cura dell'Associazione Guide Turistiche della Provincia di Ragusa per far conoscere e valorizzare i siti archeologici e museali più prestigiosi del territorio ibleo. La manifestazione coincide con l'apertura straordinaria gratuita dei siti archeologici siciliani ogni prima domenica del mese (come da disposizioni regionali), e avrà luogo presso il Museo Archeologico Regionale di Kamarina per ammirare i reperti archeologici ed i resti di una della famosa città greca. L'appuntamento sarà alle ore 10.00 presso il piazzale davanti al museo. È richiesto un contributo di 5 euro a persona, ma per i ragazzi dai 14 ai 18 anni è previsto un ridotto di 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

www.guideragusa.it – 3312040099 – 3385989699 – 3288364334