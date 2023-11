Sequestrati a Catania dalla Finanza 60 mila prodotti contraffatti

Circa 60.000 articoli raffiguranti personaggi dei cartoni animati sono con i loghi riprodotti illegalmente sono stati sequestrati a Catania dalla Guardia di finanza in un negozio gestito da un cinese nei pressi della Stazione ferroviaria centrale. La loro vendita avrebbe titolare oltre 100.000 euro. Il titolare, nell'attuale fase del procedimento in cui non si è ancora instaurato il contraddittorio con la parte, è stato denunciato per il reato di introduzione nello Stato di e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.