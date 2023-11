Modica, modifica al rilascio di pass auto per il cimitero

Con delibera della Giunta comunale di Modica del 10 novembre, è stata apportata una modifica al rilascio dei pass per l’ingresso in auto al Cimitero che conferma invece gli altri requisiti

-Confermata l’autorizzazione per chi è titolare del parcheggio disabili

-Confermata l’autorizzazione per chi è in possesso della certificazione dell’Ufficio Medico Legale

-Confermata l’autorizzazione ‘verbale’ sul posto, per chi ha gravi problemi di deambulazione

-Autorizzato PASS AUTO A CHI HA COMPIUTO 80 ANNI-

In quest’ultimo caso, la domanda per il rilascio del pass per chi ha raggiunto l’80esimo anno di età, va presentata direttamente alla Società Servizi Cimiteriali Modica che si curerà del rilascio di un apposito tesserino. Lo comunica l'assessore Rosario Viola.