Scontro sulla Statale 115 fra camion e un'auto: un ferito ad Agrigento

Una persona è rimasta ferita sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", dove il traffico è provvisoriamente bloccato al km 193,400, ad Agrigento. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che, per cause in corso di accertamento, una vettura e un furgone sono entrati in collisione e, nell'impatto, una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su una strada alternativa, e per il ripristino della normale circolazione.

Traffico sbloccato lungo la strada statale 115 ad Agrigento, ripristinata la normale circolazione. Lo rende noto l'Anas.

A restare ferito è stato il conducente del camion: un quarantaquattrenne di Palma di Montechiaro. Alla guida del suv c'era invece una donna di Licata che è, per sua fortuna, rimasta illesa.