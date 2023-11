Vittoria, lavori del lungomare nel tratto di Baia Dorica a Scoglitti quasi al termine

I lavori di riqualificazione del lungomare nel tratto di Baia Dorica a Scoglitti sono giunti quasi al termine, annunciati oggi dall'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro. L'assessore ha dichiarato che, “sebbene al momento siano in corso solo piccoli interventi di dettaglio, la strada è stata riaperta ed è nuovamente fruibile”.

Nicastro ha evidenziato l'importanza di questi interventi, resi possibili grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che hanno permesso di destinare circa 400.000 euro per la realizzazione di opere cruciali. In particolare, l'obiettivo principale è stato il consolidamento costiero in una zona ad elevato rischio idrogeologico.

L'assessore ha sottolineato il ruolo importante del progetto nel garantire la sicurezza non solo per pedoni, centauri e automobilisti, ma anche per i residenti locali. Durante l'esecuzione dei lavori, sono stato affrontate notevoli difficoltà e rischi, ora mitigati grazie a una palificata interna e alla collocazione di massi sotto la strada per garantire maggiore sostegno al suolo. Il tratto di strada è stato completamente riasfaltato, e un nuovo impianto di illuminazione è stato installato come parte del nuovo appalto. Nicastro ha espresso la sua gratitudine al sindaco Aiello per il sostegno e ha ringraziato l'intero team di tecnici che ha contribuito al successo del progetto. Tra questi, ha indicato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Chiara Garofalo, il supporto amministrativo Lucia Panasia e Giuseppa Bongiorno dell'ufficio gare, oltre al personale amministrativo. L'assessore ha concluso sottolineando il contributo essenziale del dirigente Cuc Giuseppe Sulsenti e di tutto il personale coinvolto nel settore. Ha sottolineato che, nonostante la città fosse in uno stato di degrado, l'amministrazione sta lavorando instancabilmente per riparare le inefficienze e migliorare gradualmente la situazione. Nicastro ha affermato con fiducia che, passo dopo passo, la città sarà in grado di superare le sfide attuali e progredire verso un futuro migliore.