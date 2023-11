Guarda un video mentre guida il bus Scicli - Modica: l'Ast lo sospende

L'Ast, azienda siciliana trasporti, sospende per 10 giorni l'autista della linea Scicli-Modica sorpreso a guardare un video al cellulare mentre era alla guida del pullman. Il provvedimento disciplinare è stato adottato dall'azienda dopo che è venuta a conoscenza dell'episodio da parte di una passeggera che ha immortalato l'accaduto. "La sicurezza è la nostra priorità assoluta, e condotte irresponsabili come quella segnalate dagli organi di stampa non sono tollerate" affermano i vertici dell'azienda."Quanto alla preoccupazione espressa dalla stessa signora circa la manutenzione dei mezzi, garantiamo che sottoponiamo regolarmente i veicoli a revisioni periodiche e monitoriamo attentamente lo stato delle gomme - aggiungono dall'azienda - La sicurezza dei passeggeri a bordo dei nostri mezzi è, per noi, obiettivo prioritario. Inoltre, stiamo rinnovando la flotta e comunque rafforzando i nostri controlli interni per assicurarci che ogni veicolo soddisfi gli standard di sicurezza".