Catania, controlli alla stazione centrale per garantire sicurezza ai viaggiatori

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della criminalità diffusa, in particolare dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato Centrale, della Sezione Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, con il supporto operativo delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo della Questura, nonché di pattuglie della Polizia Locale hanno svolto una capillare attività di perlustrazione dell’area della Stazione Centrale e delle zone limitrofe, con particolare riguardo alla zona del Terminal degli autobus, affollata di cittadini, studenti e turisti.

Gli operatori, oltre ad un monitoraggio dinamico dell’area di intervento, hanno eseguito diversi posti di controllo in punti di snodo fondamentali per la viabilità cittadina e per il transito dei pendolari che usufruiscono dei mezzi pubblici.

Nel complesso, sono state controllate 225 persone delle quali 48 con precedenti di polizia o giudiziari. Sono stati controllati anche 108 veicoli e contestate 10 infrazioni al Codice della Strada per mancanza di assicurazione del veicolo e guida senza patente. Le violazioni hanno portato a un fermo e a un sequestro di veicoli.

Nell’ambito del medesimo servizio, sono stati effettuati controlli domiciliari nei confronti di 18 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, tutte trovate regolarmente in casa.

Infine, nel corso di un controllo, eseguito nei confronti di un automobilista in Corso Martiri della Libertà, è stata rinvenuta e sequestrata della sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso di circa 1,35 grammi. L’uomo, già noto agli agenti perché gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora presso la sua abitazione del quartiere San Cristoforo, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.