"Ti Vulissi Mangiari" il cibo e Modica protagonisti del docufilm del regista Giovanni Caccamo

Il regista modicano Giovanni Caccamo continua a collezionare riconoscimenti a livello internazionale con i suoi documentari che, da molti anni ormai, fanno parte del patrimonio filmico legato, in gran parte, alla sua terra, la Sicilia “esplorata” da Caccamo attraverso le tradizioni culturali, i mestieri, i volti scavati dal sole dei contadini della Contea di Modica.

“Ti Vulissi Mangiari” – questo il titolo dell’ultimo documentario realizzato da Caccamo – è stato ufficialmente selezionato per il “Film Festival Hong Kong Indie” e per il “Tokyo International Cinema Awards”.

L’ultimo lavoro del regista è un omaggio al cibo della Sicilia in una interpretazione mai banale perché "Ti Vulissi Mangiari" (ti vorrei mangiare) arriva alle ambìte delizie della cucina isolana attraverso un percorso di scoperte culturali che si nutrono di gesti sempre uguali, ma sempre diversi, nella loro solenne religiosità tramandata di generazione in generazione.

“Ti vulissi mangiari” è un affascinante viaggio nella Sicilia sudorientale con una “partecipazione straordinaria”, quella della città di Modica che, attraverso il cibo e le case disegnate nella roccia, irrompe dolcemente nel racconto di Giovanni Caccamo fatto di emozioni, sensazioni e profumi. Storie intrecciate di personaggi diversi – veri e autentici - ognuno dei quali ha un rapporto unico con il cibo e la sua importanza nella cultura e nella vita di ogni giorno.