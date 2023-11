Guido Marangoni a Siracusa per raccontare Anna figlia con quel “cromosoma in più”

Ingegnere informatico, scrittore ma, soprattutto, padre di Anna, una bambina con sindrome di Down che tanto lo ha ispirato e continua ancora a farlo nei suoi spettacoli che porta in giro in tutta Italia ormai da anni.

Guido Marangoni sarà a Siracusa la prossima settimana, martedì 5 dicembre, all’Urban Center, per animare due momenti : il primo di mattina dalle 9:30 alle 13, vedrà protagonisti gli alunni degli Istituti comprensivi “Paolo Orsi” e “G.A. Costanzo” di Siracusa; nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 sarà il momento della cittadinanza, delle associazioni e di quanti vogliono conoscere qualcosa in più sulle persone con sindrome di Down, o in generale sulle persone con diversa abilità e la loro capacità di provocare anche sorrisi.

L’evento è promosso da Aipd –associazione italiana persone Down- sezione di Siracusa, con la compartecipazione di Siracusa Città educativa ed Urban center, in collaborazione con la Demea eventi culturali ed il patrocinio del Comune di Siracusa.

Nella sessione antimeridiana interverranno il vicesindaco del Comune di Siracusa Edgardo Bandiera e Barbara Ruvioli, assessore alle politiche sociali del Comune di Siracusa, mentre nel pomeriggio sarà Prospero Dente, giornalista, a dialogare con l’autore.