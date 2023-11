Pallanuoto, l'Ortigia affonda in casa: la Pro Recco vince in scioltezza

La Pro Recco centra la decima vittoria di fila in campionato e passa anche a Siracusa contro l'Ortigia vincendo per 12-7.

Bastano cinque minuti per capire la piega che prenderà la partita con gli ospiti in vantaggio sul 3-0 dopo avere trasformato due rigori in 17 secondi.I campioni d'Italia e d'Europa in carica viaggiano in testa alla classifica della Serie A1 con 30 punti su 30. Per l'Ortigia in evidenza Francesco Cassia che ha firmato una tripletta come Giacomo Cannella della Pro Recco.

Risultato mai in discussione per la Pro Recco nonostante la squadra di casa si sia impegnata fino alla fine senza lasciarsi mai andare al cospetto di un'avversaria decisamente più forte.

"Abbiamo cercato di giocare una partita intelligente - ha detto l'allenatore dell'Ortigia Stefano Piccardo - il Recco, se lo aspetti, ti fa ancora più male. Abbiamo provato a fare un po' più di pressing alto, poi loro naturalmente hanno una qualità incredibile nel trovare gli spazi, però sono contento dell'atteggiamento della squadra. Abbiamo sicuramente disputato una buonissima partita, nonostante alcune disattenzioni. Le gare che contano però sono altre. Quello di oggi è un buon allenamento, ci devono restare nelle braccia questi uno contro uno di alto livello per proiettarci al meglio alla prossima partita sabato a Roma contro l'Astra Nuoto".