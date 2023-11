Ragusa, sfonda una finestra di un chiosco per rubare: arrestato a Ibla

Un 35enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Ragusa per tentato furto. L'uomo di notte ha cercato di mettere a segno un colpo in un chiosco in piazza della Repubblica, a Ibla: dapprima ha tentato di forzare la porta d'ingresso, poi ha sfondato la finestra-banco che dava direttamente sulla piazza. Una volta dentro, ha danneggiato una macchina macinacaffè e il registratore di cassa, portando via 100 euro in contanti e della merce tra cui diverse bottiglie di superalcolici. I carabinieri, transitando nei pressi del chiosco e attirati dalle luci e dal trambusto, hanno deciso di effettuare un controllo. Inutile il tentativo del 35enne di fuggire da una finestra. Immediatamente bloccato è stato trovato con l'intera refurtiva, che è stata restituita al proprietario del chiosco. I danni arrecati al locale ammontano a circa 5mila euro. Per l'uomo sono scattate le manette ed è stato posto ai domiciliari.