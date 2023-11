EasyJet, da giugno 2 voli settimanali Comiso - Napoli

-a presenza di EasyJet dalla base di Napoli verso la Sicilia si rafforza ulteriormente con l'ingresso del nuovo collegamento con Comiso da e per il capoluogo partenopeo con una nuova rotta domestica in partenza dalla prossima stagione estiva. Dal 24 giugno EasyJet colleghera' per la prima volta la citta' di Napoli con Comiso, l'aeroporto italiano che piu' di recente ha fatto il suo ingresso nel network di EasyJet. La nuova rotta sara' operata con due voli settimanali, il lunedi' e il giovedi'.