Dl migranti, Ternullo (Fi); servono interventi strutturali per la gestione dei flussi

“Le norme contenute nel decreto immigrazione affrontano in modo puntuale un fenomeno che non nasce oggi, ma che ci portiamo dietro da più di 30 anni e che necessita di risposte strutturali. Questo testo va nella giusta direzione perché ci consente di fare un passo avanti per affrontare la questione in maniera efficace, a partire dall’esigenza di garantire la sicurezza sul nostro territorio”. Così la senatrice di Forza Italia Daniele Ternullo, intervenuta in Aula in discussione generale sul dl migranti.

"Per dare risposta a decine di migliaia di persone che scappano da paesi in guerra, da paesi in cui i diritti individuali sono compressi o da paesi poveri, serve un approccio diverso – conclude la Senatrice - In attesa che si muova anche l’Unione europea, queste norme pongono limiti precisi agli ingressi. Vengono potenziati i controlli sulle domande di protezione internazionale e migliorate le procedure per concederla, si introducono disposizioni più puntuali per gestire il delicato tema dei minori non accompagnati, a garanzia dei minori stessi. E accogliamo con favore anche tutte le disposizioni che rafforzano il ruolo e aumentano le risorse a favore delle Forze dell’ordine, in prima linea nella gestione di questo fenomeno. Diamo perciò il nostro pieno sostegno a questo decreto, che contiene norme puntuali sulla migrazione legale, puntando ad inserire soggetti integrabili, come ci viene richiesto dalle nostre comunità. Ora l’Europa deve fare la sua parte e considerare una volta per tutte il fenomeno migratorio un tema europeo”.