Catania, in casa col gas aperto: salvati cucciolo di cane e il padrone

Carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania hanno soccorso e messo in salvo un cucciolo di cane e il suo padrone che, in stato confusionale, aveva aperto la bombola del gas in casa e poi non riusciva ad aprire la porta d'ingresso.

L'intervento è stato compiuto in un'abitazione a piano terra nel rione Picanello dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa tramite il 112.

Dalla casa arrivava l'odore del gas e l'uomo diceva ai militari di avere aperto la bombola e di non potere aprire loro perché non trovava le chiavi.

