Turismo, per il ponte dell'8 dicembre mete preferite Parigi, Milano e Londra

Pronti a fare le valigie per quello che, eccetto le festività natalizie, sarà l'ultimo ponte di un anno strategico per weekend lunghi e break? Secondo quanto rivelato da eDreams, in occasione dell'8 dicembre gli italiani si preparano a partire per le principali città europee.

DESTINAZIONI ITALIANE E ALL'ESTERO: LA MAPPA DELLE ROTTE PREFERITE - Sul podio in assoluto primeggiano Parigi, Milano e Londra. La top 5 delle destinazioni, se considerate le mete italiane e internazionali, comprende anche città d'arte mediterranee e capitali più orientali. Interessante osservare che i viaggiatori in partenza da Roma Fiumicino prediligono Parigi, Barcellona e Bucharest per quanto riguarda i viaggi all'estero per queste date, mentre per i viaggi in Italia hanno scelto Catania e Palermo. Chi parte dagli aeroporti di Milano ha privilegiato invece Londra e Tirana. Uno sguardo più da vicino ai viaggiatori che hanno prenotato per le principali città italiane mostra poi che Milano sarà la meta di chi parte da Catania, Napoli e Lamezia Terme, mentre Roma accoglierà anch'essa viaggiatori provenienti da Catania, seguiti però da quelli in arrivo da Palermo e Bari. Napoli e i suoi presepi? nel cuore dei viaggiatori che hanno prenotato da Torino. Per il ponte, 1 italiano su 2 ha bloccato le date da uno a due mesi prima della partenza, il 30% da due a tre mesi prima. ROMA, MILANO E VENEZIA LE PIÙ AMATE DAI VIAGGIATORI INTERNAZIONALI - Il weekend lungo che precede il Natale spinge anche i turisti stranieri a visitare le città italiane più rinomate per il patrimonio artistico, ma anche per le scintillanti vie dello shopping, Roma e Milano su tutte. Sono attesi soprattutto spagnoli, francesi e tedeschi.