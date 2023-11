Modica, a San Giovanni ordinazione presbiterale di don Antonio Lauretta

Sabato 2 dicembre 2023 verrà ordinato sacerdote il modicano don Antonio Lauretta, giovane salesiano dell’Ispettoria Salesiana Sicula. La solenne cerimonia di ordinazione sacerdotale sarà presieduta dal vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo. La celebrazione eucaristica si terrà nella Parrocchia - Collegiata “San Giovanni Evangelista” di Modica Alta alle 16.30.

Don Antonio Lauretta è nato a Modica il 16 maggio 1990, qui fin da piccolo frequenta la parrocchia di San Giovanni Evangelista e più avanti si impegna attivamente presso l’Oratorio Salesiano “San Domenico Savio”.

“Fin da piccolo - afferma don Antonio Lauretta - i miei genitori e le mie nonne ci hanno educato alla vita e alla fede cristiana. Ho fatto l'asilo dalle Figlie di Maria Ausiliatrice e ho sempre frequentato la parrocchia San Giovanni Evangelista, che per me era una seconda casa. A 9 anni ho cominciato a fare il ministrante ed ero affascinato dalla figura del sacerdote che c'era in parrocchia. Ho vissuto una bella e tranquilla infanzia e adolescenza, tra famiglia, amici, scuola e parrocchia. Mi piaceva molto giocare a calcio e prendermi cura dell'orto”.

Tra i 16-17 anni comincia a frequentare l'Oratorio Salesiano grazie alle attività di teatro. Per poi inserirsi piano piano nel gruppo animatori. Conseguito il diploma di geometra decide di iscriversi all'università a Catania frequentando il percorso di studi in Scienze e Tecnologie Agrarie, conseguendo la triennale e la specialistica.

“Cominciava infatti - sottolinea don Antonio - a spuntare nella mia testa una domanda: "chissà se il Signore mi chiama a essere sacerdote". Nessuna certezza... ma questa domanda non mi lasciava, anche se provavo a metterla a tacere e mi metteva in confusione. Consigliatomi con la mia guida, mi disse che non è bene fare scelte importanti quando si è in confusione. A Catania comincio a frequentare gli incontri di lectio divina per i giovani universitari e il confronto con la Parola di Dio accende ancora di più in me quella domanda”.

Dal 2018 ad oggi fa parte dell'Equipe di Animazione Missionaria e si occupa insieme ad altri salesiani, suore e laici della realizzazione del percorso “Scuola di Mondialità” pensato per quanti si vogliono avvicinare a tematiche di missionarietà e intercultura. Da settembre 2023 l’Ispettore lo ha inviato a vivere la sua missione salesiana presso l’Oratorio Salesiano di Gela.

Giorno 3 dicembre è in programma la prima presidenza eucaristica di don Antonio Lauretta, nella mattinata di domenica alle 10.30 presso la Parrocchia “San Giovanni Evangelista”, mentre alle 18.00 nella Parrocchia Salesiana “Maria Ausiliatrice”.