A Modica e Vittoria sospese licenze per due esercizi pubblici: 7 giorni di stop

Licenze sospese per sette giorni a due esercizi pubblici di Modica e Vittoria. I provvedimenti sono stati presi dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore. A Modica, durante un controllo amministrativo effettuato nelle prime ore del mattino, gli agenti di polizia hanno scoperto la presenza di due minorenni all’interno del locale, in violazione delle prescrizioni delle licenze di Pubblica Sicurezza rilasciate per l’attività di sala

scommesse e videolottery. In seguito a questo accertamento, oltre alla sanzione amministrativa inflitta al trasgressore, il Questore ha disposto la sospensione dell’attività del titolare per 7 giorni.

A Vittoria è stato emesso un provvedimento simile: sospensione per 7 giorni della licenza amministrativa di un bar dove la Polizia ha accertato la presenza costante di persone con precedenti penali per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto e persone soggette a misure di prevenzione personali. Il Questore ha deciso la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.