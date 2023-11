Genovese Eurialo Siracusa, vincono under 18 e 14: sono ora in testa alla classifica

Doppia vittoria. Le soddisfazioni in casa Genovese Eurialo Siracusa arrivano dal settore giovanile, Quello di ieri è stato un grande mercoledì pomeriggio. Hanno vinto sia la squadra under 18 che quella under 14, impegnate entrambe in trasferta. La prima, guidata da Vincenzo De Luca (che ha sostituito il febbricitante Luca Scandurra), si è imposta agevolmente a Brucoli contro l’Augusta con un netto 3-0 nella terza giornata del campionato di competenza. Le verdeblù hanno lasciato alle padrone di casa soltanto 8 punti nel primo set, 16 nel secondo e 16 nel terzo, confermandosi così in testa alla classifica a punteggio pieno, insieme con l’Aurora Siracusa, loro prossima avversaria nell’atteso scontro al vertice in programma tra un paio di settimane. “Le ragazze – spiega De Luca – hanno vinto senza particolari difficoltà contro una squadra che non ci ha mai impensierito. Il primo set è stato a senso unico, negli altri due ci siamo un po' rilassati ma non abbiamo mai rischiato nulla”. In campo per la Genovese Eurialo Flavia Cantalanotte, Noemi Carnevale, Giada Carucci, Giorgia Colombo, Marta Farinella, Aurora Mauceri e Sofia Siringo.

Ben più sofferto e faticoso il successo conquistato dalla formazione under 14, che ha espugnato il campo dell’Avola al termine di un big-match entusiasmante. E’ finita 3-2 per le aretusee che, così, volano da sole in testa alla classifica. La compagine di casa è partita meglio, vincendo il primo set per 25-19. Reazione veemente delle ospiti che giocano un secondo parziale perfetto, sfruttando soprattutto le 12 battute consecutive di Miriam Carpinteri, che consentono loro di costruire un notevole distacco come dimostra il 25-12 finale. Terzo set in affanno per le ospiti, che vanno subito sotto 7-0, non riuscendo più a recuperare: il parziale termina 25-17. Il quarto è giocato punto a punto, con la Genovese Eurialo che stacca le avversarie sul 14-10, mantenendo e aumentando poi il vantaggio fino al 25-18. Sulle ali dell’entusiasmo, le ospiti dilagano al tie-break, andando sul 6-1 e chiudendo, grazie anche al filotto di battute di Marianna Giansiracusa, sul 15-9

Queste le giocatrici scese in campo: Carlotta Motta, Miriam e Elisa Carpinteri, Giorgia Berretta Saporoso, Sofia Petruzzelli, Chiara Fava, Ginevra Maria Cifali, Marianna Giansiracusa, Elisa Masuzzo, Alena Cormaci, Benedetta Di Noto, Flavia Guastella, Benedetta Bottaro, Anna Pitarresi. Allenatore Raffaele Moscuzza, vice Sibilla Zampollini, dirigente accompagnatore Rosario Carpinteri.