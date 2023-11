Coppia di coniugi trovata morta in casa: è giallo a Favara

I corpi senza vita una coppia di coniugi, entrambi di 76 anni, sono stati trovati nella loro abitazione in viale Europa a Favara, nell'Agrigentino.

Secondo quanto si è appreso l''uomo era disteso sul letto, la donna invece riversa sul pavimento. A fare il ritrovamento è stata una nipote. Non sono ancora chiare le cause dei decessi. Sul posto sono presenti Carabinieri della tenenza di Favara, della compagnia di Agrigento e del reparto investigazioni scientifiche.

Secondo quanto si apprende, la morte risalirebbe ad alcuni giorni addietro. La coppia, che abitava in una palazzina di due piani, aveva due figli di cui uno vive in Toscana e l'altro in Germania.

Sul posto è presente il medico legale Alberto Alongi, che sta eseguendo un'ispezione cadaverica, e il reparto scientifico dei carabinieri che sta eseguendo i rilievi. I militari intervenuti hanno trovato l'abitazione in disordine e il cane della coppia che li vegliava.