Sciopero dei metalmeccanici oggi a Siracusa nel Petrolchimico

Sciopero dei metalmeccanici oggi alle portinerie della zona industriale del polo petrolchimico siracusano. Una mobilitazione finalizzata ad ottenere migliori condizioni di lavoro, salari più alti e uguali diritti.

"Siamo stati costretti a indire lo sciopero - hanno detto i segretari provinciali Angelo Sardella (Fim Cisl), Antonio Recano (Fiom Cgil) e Giorgio Miozzi (Uilm Uil) - dopo un confronto con Confindustria e Federmeccanica. Abbiamo riscontrato divergenze e di conseguenza è stato proclamato un pacchetto di sciopero di 24 ore su tutto il polo industriale. Sono mesi che discutiamo pe rl'adeguamento dei salari dei lavoratori"."Il 4 aprile scorso presentammo una piattaforma senza che ci sia stato alcun riscontro positivo: avevamo chiesto che non c ifossero discriminazioni di salari fra lavoratori metalmeccanici, ma così non è stato in quanto c'è chi percepisce il vecchio integrativo e chi, invece, assunto dal 2014 non ha ricevuto una adeguazione al riguardo. - aggiungono - Ciò che è stato fatto sino ad oggi è stata la regolamentazione delle ore straordinarie per quello che prevede il contratto nazionale del lavoro"