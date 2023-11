Notte di San Silvestro a Catania, al Duomo Mario Biondi e Tananai

Mario Biondi e Tananai in concerto la sera del 31 dicembre in piazza Duomo, e una trama fitta di eventi grandi e piccoli per il periodo natalizio, dall'8 dicembre sino all'Epifania, lungo itinerari e palcoscenici disseminati in piazze, vie, luoghi simbolo della città o meno noti, dal centro alla periferia. Questo il cartellone del 'Christmas Catania Fest 2023-Natale in città', che il sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino ha illustrato nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, affiancato dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Tra i primi sostenitori del 'Natale a Catania' c'è la Regione Siciliana, che ha finanziato parte del programma della notte di San Silvestro. "Un Natale che abbiamo voluto fosse con molti eventi itineranti - ha sottolineato Trantino - in quanto abbiamo immaginato una Catania unita, 'cucita' dalle sue periferie al centro città, attraverso la dislocazione di specifici eventi anche in zone decentrate. Da San Giovanni Galermo a piazza Stesicoro o piazza Federico di Svevia, che diventa punto nodale delle prospettive urbanistiche di questa città. Quindi tutto un contesto che fa comprendere quale attenzione sia stata dedicata all'organizzazione di questo Natale, con Catania che si offre come un unico grande albero di Natale coi suoi doni". "La mia presenza qui - ha affermato Galvagno - è la testimonianza di come la sinergia tra istituzioni possa portare oggi ad un calendario di eventi per Catania come quello al quale ha lavorato, con grandissima passione, il sindaco Trantino che ha il merito di avere realizzato uno dei dieci capodanni più importanti d'Italia". Ad affiancare Biondi e Tananai ci saranno tre giovanissime ma già affermate artiste: due catanesi, Anna Castiglia ed Elena Manuele, e la catanese d'adozione, ma di origini romane, Soap (Sophie Ottone). La catanese Chiara Esposito sarà la conduttrice, insieme con Ruggero Sardo: saranno sul palco sino all'arrivo del nuovo anno per presentare gli artisti che animeranno la notte catanese di musica e festa con dj set di Radio Studio Centrale. Gli eventi natalizi che saranno organizzati in giro per la città vanno dal teatro alla street art al gospel, agli artisti di strada.