Dimensionamento scolastico, emendamento di Nicita (Pd) per la deroga in Sicilia

I consiglieri del gruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Siracusa Massimo Milazzo, Sara Zappulla, Angelo Greco, insieme con il Segretario Cittadino Santino Romano plaudono all’iniziativa del Senatore Antonio Nicita, firmatario insieme con il collega di partito Senatore Marco Meloni, di un importante emendamento alla legge finanziaria rivolto a dare concreta attuazione al principio di insularità e a consentire alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna di derogare a decorrere alla normativa in materia di dimensionamento scolastico.

La norma proposta è assolutamente importante e tutela diritto allo studio, continuità didattica, posti di lavoro, comunità sociali, che ruotano attorno ogni istituto scolastico e che vengono oggi severamente aggrediti dai ciechi tagli imposti dal governo Meloni.

Governo Meloni del quale il Senatore Antonio Nicita ed il noto sondaggista Nando Pagnoncelli analizzeranno i risultati del primo anno appena trascorso in un convegno che avrà luogo oggi alle ore 17:00 in un grande albergo cittadino.