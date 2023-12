La Polstrada di Lentini arresta pregiudicato di Vittoria: preso con la cocaina

Arrestato un noto esponente della criminalità vittoriese di 40 anni, già noto alle forze di Polizia, per reati specifici in materia di spaccio e associazione per delinquere di stampo mafioso, perché trovato in possesso di 259 dosi di cocaina da immettere nelle “piazze di spaccio” della provincia ragusana. Il reato è stato scoperto durante un’attività di controllo da parte di una pattuglia della Polizia Stradale di Lentini in servizio lungo l’autostrada Catania-Siracusa. Nel corso delle specifiche operazioni volte ad infrenare il trasporto di sostanze illecite, gli agenti si sono trovati di fronte ad un conducente che nel corso dell’attività ispettiva ha tentato di disfarsi della cocaina trasportata. Nella medesima circostanza sono state contestate al soggetto il reato penale di guida senza patente ed altre violazioni al codice della strada; il veicolo è stato sequestrato per essere sottoposto alla successiva confisca. L’arrestato è stato messo a disposizione della Autorità Giudiziaria di Siracusa.