Ruba in un discount alimentare, finisce ai domiciliari a Pachino

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato un 29enne del luogo per furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso dai militari all’uscita del supermercato con generi alimentari appena asportati dagli scaffali e occultati all’interno del suo zaino.

Dalla visione delle riprese del sistema di videosorveglianza i militari hanno accertato che due giorni prima, con le stesse modalità, il 29enne aveva asportato un’impastatrice posta in vendita sugli scaffali dello stesso discount.

Il valore complessivo della merce sottratta nei due episodi accertati ammonta a circa 150 euro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.