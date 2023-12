Israele, combattimenti non fermano negoziati sugli ostaggi

Israele ritiene che dopo alcuni giorni di combattimento Hamas sarà di nuovo disponibile alla liberazione di altri ostaggi. Lo ha detto una fonte politica israeliana ai media nazionali.

"Le trattative si svolgeranno in parallelo al fuoco", ha aggiunto. "Hamas può sempre presentarci una lista di dieci donne da liberare ed allora prenderemo in esame una tregua di un giorno''. Stasera intanto sarà nuovamente riunito il gabinetto di guerra israeliano.

La ripresa dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza al termine della tregua di sei giorni per lo scambio di ostaggi-prigionieri ha già provocato la morte di 29 palestinesi, fra i quali anche dei bambini. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute di Hamas, al governo dell'enclave. Sette vittime si trovavano nel Nord a Jabaliya e nella città di Gaza, dodici a Sud a Khan Younes e altri dieci nel centro, ad al-Maghazi, ha detto. La pressione è aumentata sugli ospedali della Striscia. Secondo Ashraf al-Qidreh, il portavoce dello stesso dicastero, 6 persone hanno perso la vita a Rafah.Hamas ha dichiarato che affronterà con "fermezza" ed "eroismo" i nuovi attacchi delle forze israeliane.