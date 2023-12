Vittoria, giovane accoltellato in pieno centro: indagano i carabinieri

Un uomo di 28 anni è stato accoltellato questo pomeriggio, in pieno centro, a Vittoria, tra via Cavour e via Firenze. Il giovane è stato ricoverato in ospedale ma non corre pericolo di vita. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni passanti che hanno assistito all'accoltellamento. sul posto sono arrivati il 118 e i carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L'episodio potrebbe essere collegato, stando ai primi accertamenti, al mondo dello spaccio di stupefacenti.