Basket, la Virtus Ragusa ospita Rende: gara interessante

Tre vinte nelle prime quattro, e poi un lungo filotto di sconfitte fino al successo, largo, nella sfida contro Castanea: la Bim Bum Basket Rende si presenta al PalaPadua, sabato alle 20, senza nulla da perdere. La Virtus Ragusa, reduce da cinque vittorie consecutive, ha i favori del pronostico ma dovrà guadagnarsi sul campo i due punti che le permetterebbero di svoltare alla boa del girone d’andata in seconda posizione (almeno). Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una partita di grande interesse: “Ogni errore in questo campionato lo paghi caro - avverte coach Recupido (nella foto di Giovanni Cassarino)- ma la nostra unica motivazione non può essere la classifica. C’è in ballo una sfida con noi stessi, per esprimere sempre meglio le nostre potenzialità e per apprendere nuove situazioni tecnico-tattiche che ci torneranno utili più avanti”.