Calcio, il Modica anticipa sabato in casa del Misterbianco

Prima uscita sulla panchina del Modica Calcio per Giuseppe Strano; il nuovo tecnico ha avuto pochi giorni per preparare la gara contro Misterbianco ma la società si aspetta una reazione soprattutto da parte del gruppo squadra impegnato in questa trasferta insidiosa. La partita si giocherà a porte chiuse al Comunale di Misterbianco. “Ho visto una squadra preparata in questi primi due allenamenti - dichiara mister Strano - sono tutti ragazzi che si conoscono tra di loro e quindi in questi giorni ho visto una squadra affiatata e che lavora bene, tuttavia sappiamo che il vero metro di giudizio è sempre il campo e quindi conta vedere gli uomini nella gara di domani. Il Misterbianco è una formazione ostica, hanno grande spirito di sacrificio e lottano su tutti i palloni, quindi starà a noi fare lo stesso e far valere, poi, le qualità che abbiamo e sappiamo di avere”

Ecco l’elenco dei convocati per la gara di sabato contro il Misterbianco:

Portieri: Genovese, Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Guerci, Incatasciato, Palermo, Parisi, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Kebbeh, Manfre’, Savasta.