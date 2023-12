Botte alla moglie davanti ai figli minorenni, arrestato a Siracusa

La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Siracusa per un cinquantenne accusato dei reati di lesioni personali aggravate, atti persecutori e maltrattamenti perpetrati nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli minori.

L'indagato avrebbe maltrattato la moglie a partire dall'ottobre 2022 e fino al novembre scorso.

"Gli interventi degli equipaggi della Polizia di Stato hanno documentato - dicono gli investigatori - come l'uomo, in preda all'alterazione psico-fisica dovuta al costante consumo di alcool, vessasse con ogni tipo di violenza psico-fisica la moglie".

Sempre la polizia di Siracusa ha eseguito la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento nei confronti di un siracusano di 40 anni accusato di aver "reiterato condotte persecutorie nei confronti dell'ex moglie".

L'uomo, non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale, nonostante avesse già ricevuto l'ammonimento emesso dal questore, avrebbe maltrattato l'ex moglie minacciandola, pedinandola e picchiandola quando lei avrebbe manifestato la volontà di separarsi.