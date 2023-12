Modica, rottura tra amministrazione e Cgil: stato di agitazione dei lavoratori SpM

Proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti della SpM Servizi per Modica. Lo annunciano Salvatore Terranova e Nunzio Fernandez della Cgil, il giorno dopo l’incontro con l’amministrazione comunale. “Come Organizzazione ci siamo sforzati sino all’inverosimile per condurre una trattativa di salvaguardia del personale (48 unità) della SpM con l’attuale Amministrazione comunale – spiegano -. Consapevole della complessità della problematica, che deve essere governata senza determinare danni ai lavoratori né all’ente-Comune, la Cgil si è messa, da almeno 6 mesi, cioè da quando si è insediata la nuova Amministrazione, nella disposizione di riprendere i fili della trattativa – arenatasi, sebbene si fosse già pervenuti ad un accordo, per responsabilità della precedente Giunta comunale – con la determinazione di ricomporre, con l’attuale Governo municipale in testa, un quadro finalizzato a porre fine alla incresciosa e drammatica condizioni di 48 lavoratori, che, non solo non percepiscono gli stipendi (sono già 7 i mesi di mensilità maturate), ma stanno rischiando, giorno dopo giorno, di perdere il loro posto di lavoro.

Da qualche giorno, per scelta dell’Amministrazione comunale sembra essersi interrotto il filo della comunicazione tra le parti, a tal punto che essa non risponde.

Il filo della comunicazione si è spezzato a causa del fatto che la Cgil ha ritenuto necessario evidenziare pubblicamente altre diverse criticità (vicenda polizia locale) che riguardano l’organizzazione dell’Ente. L’Amministrazione forse pensa che, rispetto alle evidenti ed incontrovertibili difficoltà pubbliche messe a nudo dalla Cgil, la migliore risposta sia quella che sta cercando di dare, ossia di pensare di mettere all’angolo chi si è permesso non di criticare, ma di proporre soluzioni e di insistere e pressare per dare risposte all’altezza, non rendendosi conto che, adottando questi comportamenti, chi ne risulta isolata è proprio l’Amministrazione.

Ieri pomeriggio l’Amministrazione comunale ha convocato tutto il personale della SpM senza convocare il sindacato. “Questo fatto, oltre ad essere una procedura irrituale che rileva un comportamento pienamente antisindacale – pertanto perseguibile – denota l’assenza di consapevolezza democratica e di una visione dei rapporti tra le parti – aggiungono i due sindacalisti -.

La condizione dei dipendenti è diventata drammatica e sta producendo a loro una sofferenza non indifferente, perché privati della possibilità di sostenere le loro famiglie, determinando ciò uno stato di ansia che si riflette sul loro profilo psico-fisico.

La Camera del Lavoro e la Cgil proclamano, con decorrenza immediata, lo stato di agitazione dei lavoratori e chiedono al Prefetto di farsi promotore di un intervento che possa agevolare il percorso di definitiva messa in sicurezza di tantissime famiglie, in questo momento realmente in bilico".