Rapina poco dopo le 3 di questa notte in via Antonio Pacinotti a Catania. A essere totalmente asportato il macchinario del bancomat da alcuni malviventi. Delle indagini se ne stanno occupando i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, che sono ancora sul posto, anche per dare un volto ai malviventi. L'ufficio postale al momento è aperto, ma fuori servizio per il pubblico.