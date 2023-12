Pd: ricordare I Fatti di Avola 55 anni dopo, lotta al caporalato

"55 anni sono passati dalla strage di Avola, quando si sparò sui braccianti in sciopero provocando morti e feriti. Ricordare è necessario, soprattutto è necessario ricordare come la lotta allo sfruttamento sia la battaglia centrale per costruire un Paese migliore e più giusto. 55 anni dopo ancora il caporalato inquina le nostre campagne, ancora raider, precari di ogni sorta, uomini e donne senza garanzie di retribuzione e diritti vivono condizioni non distanti da quelle dei braccianti di 55 anni fa". Lo dichiarano il senatore Antonio Nicita e Sergio Lima, componente della Direzione nazionale Dem, che questa mattina hanno partecipato alla commemorazione dei due braccianti agricoli uccisi nel 1968, mentre protestavano assieme a tanti altri per rivendicare un un salario adeguato. Nicita, Lima e Glenda Raiti, componente della segreteria regionale del PD Sicilia, hanno deposto una corona di fiori sul luogo della strage. "Ricordare oggi i fatti di Avola significa, quindi - concludono Nicita e Lima - fare doverosa memoria. E, contemporaneamente, ricordare quanto ancora ci sia da fare per la dignità di migliaia di lavoratori e lavoratrici"