Calcio, il Modica di Pippo Strano vince a Misterbianco (3 a 2)

Esordio con un successo per il nuovo allenatore del Modica, Pippo Strano. I rossoblù, sul campo di Ragalna, hanno battuto il Misterbianco per tre reti a due. Non è stata una vittoria facile come dimostra l'andamento del match. Il Modica, infatti, in vantaggio di due reti (di Savasta e Palermo) dopo sette minuti, si è fatto raggiungere dai padroni di casa. Decisivo il rigore siglato da Savasta al 12' della ripresa: il minimo vantaggio resiste fino al termine del match.

Misterbianco - Modica 2-3

Misterbianco: Caruso, Maesano, Viaggio, Basile, D'Arrigo, Gallo, D.Scapellato, Lorefice (43’ st Spinale), Travaglio, Sinatra, Milazzo (34’ st Nicosia). Panchina: Genovese, Coniglio, Nicosia, Torrisi, Di Salvo, Mastrosimone, Gorza, Lanzafame, Spinale. Allenatore: Di Mauro (in panchina Scirè e Patti).

Modica: Marino, Ababei, Cacciola, Incatasciato (24’ st Aprile), Diop, Ferotti, Azzara (46’ st Ballatore), Palermo, Manfrè, Prezzabile (24’ st Guerci), Savasta (43’ st Agodirin). Panchina: Genovese, Ballatore, Agodirin, Vindigni, Mortellaro, Kebbeh, Aprile, Guerci, Parisi. Allenatore: Strano (in panchina La Malfa)

Marcatori: 4’ pt Savasta (Mo), 7’ pt Palermo (Mo), 21’ pt Sinatra (Mi), 4’ st Sinatra (Mi), 12’ st Savasta (Mo)

Ammoniti: Azzara, Cacciola, Guerci, Palermo (Mo), Basile (Mi)