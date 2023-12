Catania, consegnato il Premio Sikelos 2023 a dieci "Eccellenze di Sicilia"

Si è svolta al Palazzo degli Elefanti di Catania, l'edizione targata 2023 del Premio Sikelos. Il Premio Sikelos è una cerimonia con cadenza annuale che prende il nome dall'Associazione - con a capo il Presidente Andrea Finocchiaro, il vice Natale Spolverino e il segretario Giuseppe Milazzo - in cui le amministrazioni comunali delle singole Province siciliane nominano le "Eccellenze di Sicilia" che si sono distinte lodevolmente nella valorizzazione del proprio territorio, dall'ambito professionale a quello culturale e sociale.

Ecco i premiati per Provincia

• Catania - Rita Angela Carbonaro (Eccellenza nell'ambito Professionale), dal luglio del 1998 direttrice (già direttore aggiunto) delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania;

• Palermo - Anthea Di Benedetto (Eccellenza in ambito Sociale), Presidente e fondatrice, dal 2020 ad oggi, dell'Associazione Aurea Caritate nell'ambito dell'antiviolenza e della tutela di donne e minori;

• Agrigento - Ignazio Gibilaro, generale di Corpo Armata della Guardia di Finanza (Eccellenza nell'ambito Professionale), responsabile di prestigiose unità operative/investigative; è stato anche diretto collaboratore dell'allora Giudice Istruttore Giovanni Falcone.

• Caltanissetta - Salvatore Amorelli (Eccellenza nell'ambito Professionale), fondatore dal 1980 dell’omonima impresa artigiana Amorelli Pipe;

• Enna - Mauro Salvatore Todaro (Eccellenza in ambito Culturale), Presidente dal 2018 ad oggi dell'Associazione "Per un mondo di sorrisi";

• Messina - Mario Sarica (Eccellenza in ambito Culturale), fondatore del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso;

• Ragusa - Ivana Tumino (Eccellenza in ambito Sociale), Presidente dal 2013 ad oggi della Cooperativa Sociale Proxima, Ente accreditato a realizzare il Programma Unico di Emersione, Assistenza ed Integrazione Sociale in favore di vittime di tratta e sfruttamento;

• Trapani - Salvatore Ombra (Eccellenza in ambito Professionale), Vice Presidente del CdA, Dirigente e Responsabile amministrazione e finanza di Ausonia Srl, azienda che progetta, produce e commercializza una vasta gamma di gruppi elettrogeni;

• Siracusa - Marcello Lo Iacono (Eccellenza in ambito Culturale), uno dei fondatori dell’Associazione di impegno sociale “Plemmirio Blu“. Dal 2014, coordina e rappresenta le più importanti Associazioni ambientali e culturali della Città;

• Il premiato dal Consiglio direttivo dell'Associazione Sikelos Baldo Alberti - (Eccellenza in ambito Professionale), da P.R. a ballerino autodidatta, è oggi il fondatore di Baldo Alberti Eventi.