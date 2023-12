Il Messina vince sul campo del Monterosi ed allontana la crisi di risultati

Il Messina allonta la crisi espugnando il campo di Teramo, battendo il Monterosi per 2 a 0. Bianoscudati pericolosi in avvio di gara. Ci provano con Plescia e poi con Ortisi. Alla mezz'ora sono i padroni di casa a farsi vedere in avanti con Silipo ma nessuno raccoglie il suo cross. Passano pochi minuti però ed il Messina va in vantaggio: è il 35' quando su angolo di Firenze, Pacciardi la mette dentro di testa. Sul finale della prima frazione di gara i viterbesi sfiorano il pari con la traversa colpita da Vano ma non riescono a trovare la rete. Alla ripresa il Monterosi accelera ma non riesce ad essere incisivo. Al 20' è calcio di rigore per i locali dopo un tocco con il braccio in area di Scafetta: sul pallone va Silipo ma il pallone si stampa sulla traversa. Cinque minuti dopo arriva un altro penalty, questa volta per i giallorossi: Emmausso, sul pallone, non sbaglia e firma il raddoppio. Nei minuti seguenti Plescia sfiora il tris mentre il Monterosi ha l'occasione di riaprirla con il secondo rigore a favore, terzo del match. Il tiro viene affidato a Costantino ma Fumagalli sfodera una grande parata e nega anche questa volta la gioia del gol al Monterosi. Il Messina esulta (e tira un sospiro di sollievo).