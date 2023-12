Donna trovata morta su un barcone di migranti a Lampedusa

E'stato ritrovato il cadavere di una donna su una imbarcazione agganciata dalla motovedetta G125 della Guardia di finanza nelle acque antistanti a Lampedusa.

La lancia libica - affollata di migranti e salpata, a detta delle persone soccorse, da Sabratha - è stata scortata fino al molo Favarolo ed è stata sequestrata. Sono 107 i migranti, oltre al cadavere della giovane donna, che sono stati sbarcati sul molo Favarolo di Lampedusa. I componenti del gruppo hanno riferito di essere originari di Eritrea, Sudan, Siria, Egitto ed Etiopia e di essere salpati all'una di mercoledì scorso da Sabratha in Libia, pagando da 2 mila a 4mila dollari a testa.Tutti verranno portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono soltanto 2 migranti. Ieri sera 243 dei 245 ospiti della struttura sono stati infatti trasferiti, sud isposizione della Prefettura di Agrigento, con il traghetto di linea giunto all'alba a Porto Empedocle da dove sono in corso gli spostamenti di 217 verso l'hub di Catania, mentre 26 minori non accompagnati resteranno nelle comunità dell'Agrigentino.