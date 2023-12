Discoteca a Palermo è sold out: tensioni fra i giovani che volevano entrare

Diverse volanti della polizia sono intervenute la scorsa notte alla discoteca Country in viale dell'Olimpo. Una cinquantina di giovani pretendevano di entrare nonostante i buttafuori avessero detto loro che il locale era pieno e in base alle autorizzazioni non poteva contenere altri clienti. Ci sono stati attimi di tensione e così il personale ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti una volta arrivati con diverse volanti hanno riportato la calma e allontanato quanti volevano entrare in discoteca.