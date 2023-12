Un turista tedesco di 37 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico dagli agenti della polizia per avere fatto la pipì nella fontana che si trova all'interno del molo trapezoidale a Palermo. I poliziotti sono arrivati in via Patti, chiamati da alcuni passanti che hanno notato il turista che stava facendo i propri bisogni dentro la fontana.