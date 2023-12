Stretto di Messina, il Comitato no ponte: "Non accettiamo devastazioni"

"L'imponente manifestazione di ieri conferma la fortissima opposizione alla costruzione del ponte da parte degli abitanti dell'area dello Stretto e la necessità, invece del ponte, di opere davvero utili al territorio. Dagli interventi dei presenti, da Fabio Granata ad Angelo Bonelli, da Renato Accorinti ad Alex Zanotelli, da Barbara Floridia ad Antony Barbagallo, dalle associazioni, dai sindacati e soprattutto dai cittadini e' stato un coro unanime rivolto alle Istituzioni ed alla politica: Noi il ponte non lo vogliamo, lo Stretto non si tocca". Lo dice in una nota il comitato "Invece del ponte - cittadini per lo sviluppo sostenibile dell'area dello Stretto"."Tutto questo - aggiunge - avviene mentre il ministro e la"Stretto di Messina" continuano a non dare risposta alle richieste che vengono dal territorio e lasciano fuori dalla porta i sindaci di Messina e Villa San Giovanni, mentre invece sono pronti a distribuire incarichi, consulenze e mancette. La mobilitazione contro il feticcio del ponte va avanti, sempre più forte e consapevole di rappresentare un popolo che non vuole accettare la devastazione e lo sperpero di denaro pubblico".